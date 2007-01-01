Мошенник из Чеченской республики выманил у калужанки 700 тысяч рублей за «спасение» дочери

21-летнего парня признали виновным по статье о мошенничестве. Об этом сообщили в пятницу, 30 мая, в объединенной пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в мае 2024 года его сообщник позвонил женщине и представился сотрудником полиции. Он сказал, что ее дочь стала виновницей ДТП.

В разговоре он узнал, что у женщины есть 700 тысяч рублей, и предложил отдать эти деньги, чтобы дочь избежала уголовной ответственности.

Затем виновник сам пришел к калужанке и забрал деньги. Часть суммы он оставил себе, а остальное перевел сообщникам.

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.