Калужанин избил нового знакомого до смерти и украл его телефон

28-летнего мужчину признали виновным в убийстве и краже. Об этом сообщили в пятницу, 30 мая, в объединенной пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в 2024 году мужчины познакомились и решили вместе выпить. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт, и калужанин решил убить нового знакомого.

Он нанес ему удары в голову, шею, руки и ноги. От полученных травм потерпевший скончался.

После этого виновник скрылся с места преступления, прихватив чужой телефон.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.