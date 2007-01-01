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Криминал

Калужанин избил нового знакомого до смерти и украл его телефон

Дарья Джуманова
30.05, 12:47
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28-летнего мужчину признали виновным в убийстве и краже. Об этом сообщили в пятницу, 30 мая, в объединенной пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в 2024 году мужчины познакомились и решили вместе выпить. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт, и калужанин решил убить нового знакомого.

Он нанес ему удары в голову, шею, руки и ноги. От полученных травм потерпевший скончался.  

После этого виновник скрылся с места преступления, прихватив чужой телефон.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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