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Криминал

У молодого калужанина нашли крупную партию наркотиков

Дарья Джуманова
30.05, 11:27
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22-летний местный житель признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в пятницу, 30 мая.

По данным следствия, в 2024 году злоумышленник присоединился к наркогруппировке и получил в одном из мессенджеров координаты тайника с наркотиком растительного происхождения.

Он забрал запрещённое вещество и планировал распространять его в Перемышльском районе.

Однако правоохранительные органы вовремя вышли на его след.

Суд приговорил виновника к 6 годам колонии строгого режима.

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