У молодого калужанина нашли крупную партию наркотиков

22-летний местный житель признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в пятницу, 30 мая.

По данным следствия, в 2024 году злоумышленник присоединился к наркогруппировке и получил в одном из мессенджеров координаты тайника с наркотиком растительного происхождения.

Он забрал запрещённое вещество и планировал распространять его в Перемышльском районе.

Однако правоохранительные органы вовремя вышли на его след.

Суд приговорил виновника к 6 годам колонии строгого режима.