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Новость дня Криминал

В Калуге задержали убийцу с улицы Болотникова

Дмитрий Ивьев
30.05, 11:20
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Фото: СК по Калужской области.
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Как мы уже рассказывали, труп 50-летнего калужанина нашли в подъезде одного из домов 29 мая.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

- По данным следствия, в квартире находились трое мужчин. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт, и одного из них попросили уйти, - пояснили в СК. - Тот отказался, и двое других избили его, а затем выбросили в подъезд. Личность одного из подозреваемых установлена, он задержан.

Сейчас идет расследование.

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