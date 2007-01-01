В Калуге задержали убийцу с улицы Болотникова

Фото: СК по Калужской области.

Как мы уже рассказывали, труп 50-летнего калужанина нашли в подъезде одного из домов 29 мая.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

- По данным следствия, в квартире находились трое мужчин. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт, и одного из них попросили уйти, - пояснили в СК. - Тот отказался, и двое других избили его, а затем выбросили в подъезд. Личность одного из подозреваемых установлена, он задержан.

Сейчас идет расследование.