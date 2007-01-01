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Криминал

Четыре калужанина за сутки перевели деньги мошенникам

Дмитрий Ивьев
29.05, 17:01
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Жертвами злоумышленников стали люди в возрасте от 40 до 87 лет, сообщили 29 мая в полиции.

Пожилая женщина поверила преступнику, который позвонил ей и рассказал о необходимости задекларировать сбережения. Курьеру она отдала 300 тысяч рублей.

Мужчина искал гадалку и наткнулся на объявление в интернете. Он перевел 28 тысяч рублей, но помощи так и не получил.

40-летняя калужанка поучаствовала в лотерее в одной из соцсетей. Женщина поверила в выигрыш 300 тысяч рублей и перевела 10 тысяч в качестве пошлины. После этого связь с организаторами розыгрыша прервалась.

Еще один житель Калуги стал жертвой мошенника, когда покупал велобагажник. Деньги он отдал, а товар так и не получил.

Сейчас ведутся расследования.

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