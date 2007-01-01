В Калужской области сельхозпредприятие заплатило 650 тысяч за гибель рыбы

Природоохранная прокуратура выявила серьезные нарушения в работе организации в Ферзиковском районе. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 29 мая.

В ходе проверки выяснилось, что компания сбрасывала отходы животноводства на землю, откуда они попадали в пруд на правом притоке реки Горна в районе деревни Устиновка.

Загрязнение привело к массовой гибели водных обитателей, а ущерб экологии превысил 650 тысяч рублей.

Прокуратура вынесла руководителю предприятия представление. После его рассмотрения компания провела работы по предотвращению сброса сточных вод.

Ущерб полностью возмещен.