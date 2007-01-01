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Криминал

Жителя Обнинска наказали за распространение фейков о действиях российской армии

Дарья Джуманова
29.05, 12:36
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Мужчина признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации под видом достоверных сообщений. Об этом в четверг, 29 мая, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в декабре 2022 года он опубликовал в придомовом чате сведения о массовом убийстве мирных жителей российскими военными в Буче.

Эти данные были опровергнуты официальным заявлением Минобороны РФ еще в апреле 2022 года.

Суд приговорил его к 2 годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства.

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