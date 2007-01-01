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Криминал

Житель Куйбышевского района избил своего знакомого

Дарья Джуманова
28.05, 14:48
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45-летнего мужчину признали виновным в нанесении средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщила прокуратура региона в среду, 28 мая.

По данным следствия, в декабре 2024 года, будучи пьяным, он встретил в селе Жерелево своего 42-летнего знакомого. Между мужчинами вспыхнул конфликт.

Виновник нанес потерпевшему не менее двух ударов кулаком в область лица и не менее трех ударов ногой в область ребер

Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам принудительных работ.

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