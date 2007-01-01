Житель Куйбышевского района избил своего знакомого

45-летнего мужчину признали виновным в нанесении средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщила прокуратура региона в среду, 28 мая.

По данным следствия, в декабре 2024 года, будучи пьяным, он встретил в селе Жерелево своего 42-летнего знакомого. Между мужчинами вспыхнул конфликт.

Виновник нанес потерпевшему не менее двух ударов кулаком в область лица и не менее трех ударов ногой в область ребер

Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам принудительных работ.