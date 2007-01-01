В Калужской области вынесли приговор водителю, устроившему смертельное ДТП

Его признали виновным в угоне автомобиля и смертельном ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре региона в среду, 28 мая.

Напомним,трагедия произошла в деревне Хотисино 18 января 2025 года.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительского удостоверения, парень угнал автомобиль "Тойота Дюна", принадлежащий его работодателю.

Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинул автомобиль в кювет.

В результате ДТП погибла 17-летняя пассажирка.

Суд назначил виновному 6,5 лет лишения свободы в колонии-поселении и на три года запретил ему управлять транспортными средствами.