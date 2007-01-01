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Криминал

Калужанин зарезал знакомую во время пьяной ссоры

Дарья Джуманова
27.05, 11:35
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В отношении 55-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщили в прокуратуре региона во вторник, 27 мая.

По данным следствия, подозреваемый познакомился с женщиной в социальной сети.

15 декабря 2024 года они встретились, купили алкоголь и пошли к ней домой. Во время застолья между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине не менее шести ударов в шею и туловище.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

После преступления злоумышленник скрылся, однако уже на следующий день его задержали.

Санкция статьи, по которой ему предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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