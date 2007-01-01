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Новость дня Криминал

В Калуге кража сигарет из закрытого магазина попала на видео

Дмитрий Ивьев
26.05, 11:41
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Вор разбил камнем стекло и влез в супермаркет через оконный проем, сообщили 26 мая в управлении МВД по Калужской области.

Там мужчина сложил в корзинку сигареты и убежал.

Владельцы магазина оценили в ущерб 50 000 рублей.

Запись с камеры наблюдения помогла найти подозреваемого. Калужанину 18 лет. Ранее он уже был судим.

Сигареты он успел распродать на улице.

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Тем временем в других регионах мошенники используют детей, чтобы забрать у людей сбережения.

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