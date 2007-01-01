В Калуге кража сигарет из закрытого магазина попала на видео
Вор разбил камнем стекло и влез в супермаркет через оконный проем, сообщили 26 мая в управлении МВД по Калужской области.
Там мужчина сложил в корзинку сигареты и убежал.
Владельцы магазина оценили в ущерб 50 000 рублей.
Запись с камеры наблюдения помогла найти подозреваемого. Калужанину 18 лет. Ранее он уже был судим.
Сигареты он успел распродать на улице.
Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.
Тем временем в других регионах мошенники используют детей, чтобы забрать у людей сбережения.