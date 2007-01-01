В Обнинске возбудили уголовное дело после броска банки в ребенка

42-летняя местная жительница обвиняется в хулиганстве. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в пятницу, 23 мая.

Напомним, в апреле 2025 года между 9-летним сыном обвиняемой и 12-летним мальчиком произошел конфликт.

Вместо того чтобы урегулировать ситуацию мирно, женщина подошла к подростку и бросила в его лицо пластиковую банку с напитком.

В результате потерпевший получил резанную рану мягких тканей нижней губы.

Теперь женщине грозит до 7 лет лишения свободы.