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Криминал

В Обнинске возбудили уголовное дело после броска банки в ребенка

Дарья Джуманова
23.05, 10:13
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42-летняя местная жительница обвиняется в хулиганстве. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в пятницу, 23 мая.

Напомним, в апреле 2025 года между 9-летним сыном обвиняемой и 12-летним мальчиком произошел конфликт.

Вместо того чтобы урегулировать ситуацию мирно, женщина подошла к подростку и бросила в его лицо пластиковую банку с напитком.

В результате потерпевший получил резанную рану мягких тканей нижней губы.

Теперь женщине грозит до 7 лет лишения свободы.

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