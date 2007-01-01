В Калужской области после истязания ребенка завели уголовное дело о халатности
Подробности сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Как мы уже рассказывали, в Мосальском районе пострадала 12-летняя девочка.
Полтора года отец истязал ее.
- При выяснении условий жизни и воспитания 12-летнего ребёнка установлено, что семья девочки является неблагополучной, родители злоупотребляют спиртным и не работают, - прокомментировали в СК.
По версии следствия, органы профилактики давно должны были изъять ребенка из семьи, но не сделали это.
Действиям должностных лиц дадут правовую оценку.
Всех детей из этой семьи уже переселили в социальные учреждения.