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Новость дня Криминал

Мошенники новым способом выманили у жителя Калуги два миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
23.05, 09:09
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Мошенники новым способом выманили у жителя Калуги два миллиона рублей

Об этом случае в пятницу, 23 мая, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Калужанину позвонили якобы со склада маркет-плейса из спросили, ждет ли он посылку. Мужчина действительно сделал до этого заказ и поверил собеседнику. Тот попросил продиктовать код из сообщения, потому что на посылке якобы стерлась информация.

После этого жителю Калуги позвонил человек, который представился сотрудником правоохранительных органов, и рассказал, что первый человек со склада на самом деле был преступником, а теперь на калужанина оформили кредит.

Чтобы избежать потери денег, мужчину убедили самому взять займ у банка на два миллиона и отправить все на чужой счет.

Сейчас ведется расследование уголовного дела.

Как рассказали в полиции, с помощью похожих схем еще трое калужан лишились трех миллионов рублей.

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