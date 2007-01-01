В Калужской области мошенники похитили у пенсионерки 250 тысяч рублей
Инцидент произошел в Спас-Деменском районе. Об этом сообщили в прокуратуре региона в четверг, 22 мая.
По данным следствия, злоумышленники убедили женщину, что ей необходимо отменить якобы оформленный на ее имя кредит. Под этим предлогом они заставили ее перевести деньги через банкомат.
В ходе расследования был установлен владелец банковского счета, на который потерпевшая перевела деньги. Выяснилось, что он передал свою карту неизвестным лицам за вознаграждение.
Суд обязал взыскать с владельца банковского счета 250 тысяч рублей.