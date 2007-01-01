Группу теневых банкиров задержали в Калужской области

Троих мужчин и одну женщину обвиняют в проведении незаконных банковских операций, рассказали 21 мая в полиции.

Самому младшему подозреваемому 28 лет, самому старшему – 53 года.

На данный момент известно, что двое братьев получили в наследство восемь организаций и вместе с подельниками предоставляли заинтересованным людям услугу по нелегальному обналичиванию денег.

Преступники заключали фиктивные договоры об оказании различных услуг, получали деньги в качестве оплаты и отдавали обратно заказчикам за проценты.

С 2020 по 2023 годы оборот составил больше 800 миллионов рублей.

У нелегальных банкиров изъяли документы и более 100 банковских карт, оформленных на третьих лиц, а также мобильные телефоны и оргтехнику.

Сейчас ведется расследование. Уголовная статья предполагает до семи лет лишения свободы.