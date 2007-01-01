Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области задержали мужчину, помогавшего спецслужбам Украины
Новость дня Криминал

В Калужской области задержали мужчину, помогавшего спецслужбам Украины

Дмитрий Ивьев
21.05, 10:09
0 416
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 21 мая, об этом сообщили в «РИА Новости».

Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Сообщается, что 38-летний гражданин России с осени 2023 года поддерживал связь с представителем спецслужб Украины и сообщал о местах расположения средств ПВО.

Также в ФСБ рассказали, что калужанин купил пауэрбанки, сухие пайки и энергетические напитки, которые должен был заложить в схрон для украинских диверсантов.

Сейчас ведется расследование.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
8 оценили
0%
0%
0%
13%
13%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRNQW5BYm0xdXkvZWd3dzUzN3dsSEE9PSIsInZhbHVlIjoiMnBEOTNVN1I5TkMrRHNNcFV4S0J3NkI4aWoxZk1ZSGt2L1NWOE5hT29ySURhU0J3WGZ3NzVqN3hRN0l3SjZRbTgrNUJWMUE0MnlRT3JvT2d6b1R4dmZRQTVuVGF2V045T2I1dC81SUNETGt4TXNWZzN2bzR3eVRXLzV4M3lQMHg4VHFUdTRvWWpxRWYwSlBUbndFNC85RW0wblBaNHc1eG5IT1E3VnRwbE9sWTdHZjJick15SW9RUlhuaXFNZlRGYTJQV2F0UDhNREFSTjFBUldpU3hkUGdCNmZlU1FrZkpaRFR2WUsxZmsvQ2pITHl4UjhFQlljdVBwWitsVStlUVNtaWJ0YlViYWZlRmdETUpjSFpHZWpUaGxHWS8yRTE2ZUQ4SU9mTGVvbUNQNG1aRGNYQWpIekxDbDFZWlhOUmN1UFhWT3NOTTNxV2ZHVXZPMUpRbkVIVTdtUE9XSXVHa0lia2prUU9oT09TMHNKSGsraGFLMDUvTmJnNWVFMnY4b0l6dDdRdU5jOHB4Q0s1YjErZHljcnVpWGdQcm8vWHBuWFgweXBsa3UzWHNtMGdYKzcvTkdONDU2NzluRVIxMCIsIm1hYyI6IjA5MDU4NDRhYTFiZjcwODY4NDM1YWRjMDgyYzRmZTA3OTk5MWM5ZDQ4YTNhYjM0ZGNhYjM1YTk0ZTBhNjNlZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRQeGxwWmgzRmhsWU8wdWw2KzBJL0E9PSIsInZhbHVlIjoib3B3dmpTSGxqT0ZOclVaNFovUm1JN0Z4QWZGWUdKMTV2ZHlEYXpVdlNuc24zU2NRekVxaDFxZ0NqaGs5RDJ1Z0VHdXlWNTlVQlhacXVRVHVLelBhdncweFZWTkZvM0Yyc1FwODBPNFREeENFandtQWIvdGFEMWpJS3RqVzErZ1NBay9FSmZJNVFod0cvRmh0ODFpeklDSXNIWGtxMW4vVFhaNVlBSHpJWlZZTTdVSUtlZi80Ylp6eFkxOCtidVVlTmgxUkhJSkM5YUduMjU0RmhNYTFkZGt4SzZJMm14eTY2Y1U0b2JpLy96RG81MnRaZHRXcS9oRmlqVnVNd0habHJXV0RCcmF2WlFnczJWN21zUzZXRWd4ZFl1OGg2NTVjSmxaaHZzQXhFU21NL2ErTGVldzU4MjN0RHFqL2k4ODVCNXZUa1c1OGsxbDZTdXBWNGFNZ1JOZ3QrOEFQeFVySU5GUy9WR0xGWGlrRzBxbHVWM1U0K2F0dklLTmV5cVNTOXhHaFVVTy9IZXMyV1ozSnJOUzJycExFcjZTbDllMGYzNkFCSTkrQjI2eUppZE5zWmx6Y2NYK3JsUzIrVUV6YkNiV2Z2cS9iYStqK0VGWFEvR1BRYytSN0NUSG1vMUFtWlg0dWVUVlZPQmZvVzh1YmpzV29lMUc3WFhOTUpoakh4VW4yRmdZTEY3ZERucjdXSmN0VVl4dFB2eWFrbStrckNZQVdEVUdISnFkVmJwREY3QXpVeXh5alk4YTBoWjNUdUdGdEJ5N3djZWJCa05memEyaGY2d1ljM3ZkQkc0aS9GUnk5a05vMC9KRjZQRmU1VVo0aWZ0anFxNnM1T3JHeSIsIm1hYyI6IjExM2I2MDU1ODdhYjYwODQ5NWY4NTNlZWZiZGVmNGMyMGZmMzk4ZjU2Nzc4YjFlOTEyODIwZTcwZmRiMGQ5YTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+