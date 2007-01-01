В Калужской области задержали мужчину, помогавшего спецслужбам Украины

В среду, 21 мая, об этом сообщили в «РИА Новости».

Возбуждено уголовное дело о госизмене.

Сообщается, что 38-летний гражданин России с осени 2023 года поддерживал связь с представителем спецслужб Украины и сообщал о местах расположения средств ПВО.

Также в ФСБ рассказали, что калужанин купил пауэрбанки, сухие пайки и энергетические напитки, которые должен был заложить в схрон для украинских диверсантов.

Сейчас ведется расследование.