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Новость дня Криминал

Пенсионер из Калужской области зарегистрировал 14 человек в своем доме

Дарья Джуманова
20.05, 14:13
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69-летний житель Малоярославца признан виновным в фиктивной регистрации граждан. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона в понедельник, 19 мая.

С августа 2023 по март 2025 года мужчина незаконно прописал в своем доме 14 человек, получая за каждую такую регистрацию по 1000 рублей.

Суд учел возраст, состояние здоровья мужчины, его чистосердечное признание и отсутствие отягчающих обстоятельств. В итоге пенсионера оштрафовали на 110 000 рублей.

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