Поездка на чужой машине обернулась сроком для калужанина

27-летний житель Кировского района признан виновным в угоне автомобиля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в понедельник, 19 мая.

По данным следствия, 30 сентября 2024 года он открыл незапертую дверь автомобиля ВАЗ 21140, который оставили без присмотра, и уехал на нем из Кирова в Людиново.

Ранее мужчина уже был осужден за аналогичное преступление.

Суд, учитывая неотбытый срок по предыдущему делу, приговорил его к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения.