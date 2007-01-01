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Криминал

Поездка на чужой машине обернулась сроком для калужанина

Дарья Джуманова
20.05, 12:29
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27-летний житель Кировского района признан виновным в угоне автомобиля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в понедельник, 19 мая.

По данным следствия, 30 сентября 2024 года он открыл незапертую дверь автомобиля ВАЗ 21140, который оставили без присмотра, и уехал на нем из Кирова в Людиново.

Ранее мужчина уже был осужден за аналогичное преступление.

Суд, учитывая неотбытый срок по предыдущему делу, приговорил его к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения.

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