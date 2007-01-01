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Криминал

Жителя Боровского района ждёт суд за незаконное хранение оружия и патронов

Дарья Джуманова
19.05, 15:01
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39-летнего мужчину обвиняют в трёх преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием. Ему инкриминируют незаконное приобретение, ношение, перевозку и хранение огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов, а также незаконное изготовление и переделку оружия. Об этом сообщили в прокуратуре региона в понедельник, 19 мая.

По данным следствия, с августа 2020 года по февраль 2021 года мужчина переделал найденное им оружие, а затем хранил и перевозил двуствольное охотничье ружьё и две винтовки конструкции Мосина. Кроме того, у него нашли более 150 патронов.

Санкция статьи за совершение наиболее тяжкого из указанных преступлений предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

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