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Криминал

Житель Московской области сломал калужанину два ребра

Дарья Джуманова
19.05, 12:49
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Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила прокуратура Калужской области в понедельник, 19 мая.

По данным следствия, в мае 2024 года на центральной улице города между мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта москвич ударил калужанина в грудь.

Последствия оказались серьезными: у пострадавшего диагностировали перелом двух ребер и двусторонний ушиб легкого.

Виновного приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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