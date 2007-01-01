Житель Московской области сломал калужанину два ребра

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила прокуратура Калужской области в понедельник, 19 мая.

По данным следствия, в мае 2024 года на центральной улице города между мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта москвич ударил калужанина в грудь.

Последствия оказались серьезными: у пострадавшего диагностировали перелом двух ребер и двусторонний ушиб легкого.

Виновного приговорили к трем годам лишения свободы условно.