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Новость дня Криминал

Житель Калуги изнасиловал и убил женщину в ателье

Дмитрий Ивьев
16.05, 22:43
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Жуткое преступление произошло в Курской области, сообщили 16 мая в местном управлении Следственного комитета.

Накануне в городе Железногорск 36-летний калужанин зашел в ателье, ударил 38-летнюю женщину молотком по голове, и та потеряла сознание. После этого нападавший изнасиловал жертву, а потом убил двумя ударами молотка по голове.

После этого житель Калуги угнал машину своей жертвы и направился в Курск. Там сотрудникам ГАИ пришлось гнаться за преступником, пока он не врезался в другую машину.

Предполагаемого виновника задержали. Сейчас ведется расследование.

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