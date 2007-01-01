Житель Калуги изнасиловал и убил женщину в ателье

Жуткое преступление произошло в Курской области, сообщили 16 мая в местном управлении Следственного комитета.

Накануне в городе Железногорск 36-летний калужанин зашел в ателье, ударил 38-летнюю женщину молотком по голове, и та потеряла сознание. После этого нападавший изнасиловал жертву, а потом убил двумя ударами молотка по голове.

После этого житель Калуги угнал машину своей жертвы и направился в Курск. Там сотрудникам ГАИ пришлось гнаться за преступником, пока он не врезался в другую машину.

Предполагаемого виновника задержали. Сейчас ведется расследование.