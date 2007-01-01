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Криминал

Калужанин попался на махинациях с мотоциклом

Дмитрий Ивьев
16.05, 16:40
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Полиция 16 мая сообщила о задержании 31-летнего мужчины, который ранее уже был судим.

По версии следствия, он захотел купить у другого калужанина мотоцикл.

Всей суммы у мужчины не было, но он оставил расписку, пообещав отдать все в течение трех месяцев. А потом перестал выходить на связь.

Как оказалось, мошенник не собирался ничего отдавать продавцу, а мотоцикл перепродал, оставив деньги себе.

Ущерб оценили в 80 тысяч рублей.

Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.

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