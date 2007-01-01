Жительница Калуги обманула ухажера на сайте знакомств

27-летнюю женщину задержали по подозрению в мошенничестве, рассказали 16 мая в региональном управлении полиции.

Она зарегистрировалась на сайте знакомств, используя чужую фотографию, нашла там мужчину и начала с ним общаться.

Потом калужанка несколько раз просила у нового знакомого деньги. Сначала они нужны были якобы на содержание ребенка, потом – на операцию. Хотя на самом деле детей у нее не было, как и обращений к медикам по поводу операции.

Деньги женщина тратила на себя.

За «Мошенничество» ей грозит до пяти лет колонии.