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Новость дня Криминал

В Калуге задержали замначальника областного управления ФСИН

Дмитрий Ивьев
16.05, 08:24
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Мужчину подозревают в получении крупной взятки, сообщили 15 мая в Следственном комитете.

По версии следствия, заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Калужской области получил от одного из заключенных колонии через посредника 300 тысяч рублей. Деньги тот давал, что перевестись из колонии общего режима в колонию-поселение.

Подозреваемого задержали у него дома.

Сейчас ведется расследование. Уголовная статья предусматривает до 10 лет лишения свободы с крупным штрафом.

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