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Криминал

Жители Калуги за день отдали мошенникам 5 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
15.05, 14:27
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Преступники по телефону убеждали калужан передать сбережения курьеру, сообщили 14 мая в полиции.

Жертвами мошенников стали семь человек.

Сейчас ведется расследование уголовных дел, виновников ищут.

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