В Малоярославецком районе гендиректора фирмы поймали на мошенничестве с налогами

51-летнего мужчину признали виновным в покушении на совершение мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 15 мая.

В июле 2021 года обвиняемый, занимая должность генерального директора ООО, попытался похитить 17 млн рублей из федерального бюджета.

Для этого он воспользовался своим служебным положением и подал в налоговую инспекцию уточненную декларацию по НДС с ложными данными о несуществующих сделках.

Преступный замысел не был реализован: сотрудники ФНС выявили нарушения в ходе камеральной проверки.

Суд приговорил мужчину к 2 годам колонии общего режима. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.