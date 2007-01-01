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Криминал

В Малоярославецком районе гендиректора фирмы поймали на мошенничестве с налогами

Дарья Джуманова
15.05, 14:27
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51-летнего мужчину признали виновным в покушении на совершение мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 15 мая.

В июле 2021 года обвиняемый, занимая должность генерального директора ООО, попытался похитить 17 млн рублей из федерального бюджета.

Для этого он воспользовался своим служебным положением и подал в налоговую инспекцию уточненную декларацию по НДС с ложными данными о несуществующих сделках. 

Преступный замысел не был реализован: сотрудники ФНС выявили нарушения в ходе камеральной проверки. 

Суд приговорил мужчину к 2 годам колонии общего режима. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

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