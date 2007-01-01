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Криминал

В Обнинске пьяный мужчина въехал в забор

Дарья Джуманова
14.05, 11:10
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Как сообщили в прокуратуре региона, 48-летний местный житель признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

По данным следствия, в сентябре 2024 года он, управляя «ВАЗ-21070», врезался в забор. От медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение нарушитель отказался.

Суд приговорил его к 60 часам обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на два с половиной года.

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