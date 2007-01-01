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Криминал

В Калужской области убийцу приговорили к 12 годам колонии

Дарья Джуманова
14.05, 10:55
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Как сообщили в региональной прокуратуре, 38-летнего мужчину из Сухиничей признали виновным в совершении преступления.

Напомним, жертвой стал 51-летний местный житель. Его тело было обнаружено в квартире на улице Котовского.

По версии следствия, в декабре 2024 года во время распития алкоголя мужчина оскорбился на слова знакомого и ударил его ножом в грудь. Травма оказалась смертельная.

Суд приговорил виновного к 12 годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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