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Криминал

Калужанке грозит срок за пьяную езду

Дарья Джуманова
14.05, 09:41
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Как сообщили в прокуратуре региона, в суд направлено уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, обвиняемой в неоднократном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

По данным следствия, в декабре 2024 года и марте 2025 года полиция останавливала её за рулём KIA, но оба раза она отказалась от медицинского освидетельствования.

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

В рамках уголовного дела на автомобиль, принадлежащий матери обвиняемой, наложен арест.

Санкция статьи за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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