Калужанке грозит срок за пьяную езду
Как сообщили в прокуратуре региона, в суд направлено уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, обвиняемой в неоднократном управлении автомобилем в состоянии опьянения.
По данным следствия, в декабре 2024 года и марте 2025 года полиция останавливала её за рулём KIA, но оба раза она отказалась от медицинского освидетельствования.
Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
В рамках уголовного дела на автомобиль, принадлежащий матери обвиняемой, наложен арест.
Санкция статьи за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.