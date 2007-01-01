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Криминал

В Калуге перед судом предстанут члены наркогруппировки

Дарья Джуманова
14.05, 09:27
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Как сообщили в прокуратуре региона, двое местных жителей обвиняются в попытке незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере через интернет в составе организованной группы.

По данным следствия, в августе 2024 года злоумышленники планировали распространить наркотики на территории Калужской области с помощью закладок. Однако их деятельность была пресечена правоохранительными органами.

Общий вес изъятых веществ составил более 165 граммов.

За данное правонарушение обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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