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Криминал

В Обнинске пресечена схема дробления закупок

Дарья Джуманова
13.05, 17:00
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Как сообщили в прокуратуре региона, заказчик искусственно разделил единую закупку на несколько этапов, чтобы избежать проведения конкурса.

В декабре 2024 года организация заключила четыре контракта с единственным поставщиком на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в поликлинике. Все сделки были оформлены в один день на сумму свыше 2 млн рублей.

Нарушитель был признан виновным по административной статье и оштрафован на 30 тысяч рублей.

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