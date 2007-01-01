В Обнинске пресечена схема дробления закупок

Как сообщили в прокуратуре региона, заказчик искусственно разделил единую закупку на несколько этапов, чтобы избежать проведения конкурса.

В декабре 2024 года организация заключила четыре контракта с единственным поставщиком на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в поликлинике. Все сделки были оформлены в один день на сумму свыше 2 млн рублей.

Нарушитель был признан виновным по административной статье и оштрафован на 30 тысяч рублей.