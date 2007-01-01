Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области трех родственников поймали на незаконной продаже алкоголя
Криминал

В Калужской области трех родственников поймали на незаконной продаже алкоголя

Дарья Джуманова
13.05, 16:39
0 594
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как сообщили в региональной прокуратуре, двух мужчин 47 и 75 лет, а также 46-летнюю женщину признали виновными в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, с 2022 по 2023 год они закупали немаркированный алкоголь и перевозили его на своих автомобилях в Дзержинский и Ферзиковский районы. Там они хранили его в разных помещениях.

В ходе обысков полиция изъяла партию алкоголя на сумму около 500 тысяч рублей.

Суд назначил двум фигурантам штрафы по 700 тысяч рублей. Третий получил два года лишения свободы условно и штраф в 200 тысяч рублей.

Кроме того, в доход государства конфискован автомобиль Volkswagen Tiguan, использовавшийся для перевозки контрабанды. Еще с двух обвиняемых взыскано 550 тысяч рублей – стоимость другого автомобиля, задействованного в преступлении.

Лента настроения
2 оценили
0%
50%
0%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlSakJTQjJRM0ZvcWdjS2V5d0djdmc9PSIsInZhbHVlIjoibXhTamhWZEpQbWZRVDlaNmtiKzRKQXJCZ3FXK3B1YWNBa1E1azgyTUtCbzl6SGxaL2ZiaXdOVkZVOG1pQm5xSzVERkhKYWZGc2xsUU5oUURuam43bHRqUm5VWHNYTVlQZ0M1TlZFNWxHbjVVR2VnY2x6MzZwQ2pXK3pUbEhqYmN1K3BvUkJuQ3BaZkphaHMyMEVQc08wSWVpSFN4Wk1JNjdpamNsSFJ1Wk5Ja2d0NFlmVWdvdy9hZTB1SHNOc3VaZE1mdnFJdXkrbEpoWTM2cU1EbUpoVHNoQkova0szZDFSQUw4MHF6VUY2bTNpRklZYUlSb3A3dk9kSHNBWG9Sa1dUOGVaU1VicndDZWMrWEZFNWlIKy83NnhkZkMyYStTamlNS3ZRSWhEN0xLQzJQR0d5NEhUSGF3ZWZ0ODI5TTRaS29mamdyUmpKcjJtUXRyNkYrSDlnUnhKckMwZE9yalByam5iUlZ0b3g5YlFvYjd4dWV0QlpHZDFoWjk4TzZQN05XVWZMRUZ6ekcwSnQ0UXA1VjA5Rm5SaXE4SlVORVNOUzAxeFR6NTA5cUJCR0l5K1RLc2lEbkxBeWptK2VIdSIsIm1hYyI6IjQyNmRjYTc3OTFkMTI3ZTcwMGE2YjlmMGM4NDJhZTI4ZmU2NTc2MTc3MjFjOTIwNzMyODk4YTk5ZDUxYmMxZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImozYTljZ1lJVURlNlIwRm1KbGtFdWc9PSIsInZhbHVlIjoia1liSlJQRGtVTXhEeVVGOVpkL2F4QmdxSVdZVzB4K0JlMWNhenJxbkIwTU5YSDErTllxVEEwbnQxMWd3VS83RTh1ZS9sR0xlQi9SQVhlKy9ZSk80RmxaZDJucWlBU3FoQU9GM0YzdnZ3aU4vd3Q0eng2NmRTM21vY25VUk5VWWd3VEhaUG56TjE0YVEzQzlPRDBubXdFRkV0VWp5SVpBUUIyREcwMUY3M3AvUkZUVXUzaHRDYUJUdlJGeEdVdk5vN1o1OEkvTW1oRUdtMW5qZ3ZXcHJqRmo3RjU3UzQ0YUs0ZEFzNTNBekNVdUZMK3pxbWFiTUE1UEo2Qm5TMUVIcHlEK2hobzdCZk90SGZkL2RlajhLbnpkNzdmczJlZlMzSit5cTVmME1pb052OUF6L0VWYjJmRFltNEV2N3hvSUNtVnJFc2lnWnRIVXkyVzRuNTZuU2R5dUF1Z25laHVCMzhnalo3bTB4ZnJuUWNrcGhnSWV1K1dxYWthNzI5SlJiVlB1REZDK255RHVjK0RXeW44UWQxMEFHN3BjVWJFamRDQTJTbFI2cmovSHc4bWhyVGc4dDlMczdkRjB0MkR5YjFXYzJXWWp4K3JIRmVKWFBPRWo5ZUV2bWZOZXN5NUpYMEt1Um93NUowSGlMMWZybWdtRmhlc2hHcWRXTjlmVklXN0IvWWxUMmFZVFFqQmUzSjNVa0hjeGdkZFV2TEYxbnNaVytYMkN4bjRmRytCNlYxN0VzZ1FyY09iT0tJQk5yMzlra2l0ekx4NUxNN1dTZVVyY0pxelg5Qk5iZWRTUVpJUmNTcVlSUTc0ekZBTkRhNUd4Yklud1MzQVZ4Y0VHTiIsIm1hYyI6ImNmZjY1NmMzZWE4ZWMxNzMxNjQ0YjE0OGM1ZTNiYWNlN2Y4ZGM5NmZkODIyMjEzODE1OTkxOTU3MzFhMzdjZTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+