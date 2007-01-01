В Калужской области трех родственников поймали на незаконной продаже алкоголя

Как сообщили в региональной прокуратуре, двух мужчин 47 и 75 лет, а также 46-летнюю женщину признали виновными в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, с 2022 по 2023 год они закупали немаркированный алкоголь и перевозили его на своих автомобилях в Дзержинский и Ферзиковский районы. Там они хранили его в разных помещениях.

В ходе обысков полиция изъяла партию алкоголя на сумму около 500 тысяч рублей.

Суд назначил двум фигурантам штрафы по 700 тысяч рублей. Третий получил два года лишения свободы условно и штраф в 200 тысяч рублей.

Кроме того, в доход государства конфискован автомобиль Volkswagen Tiguan, использовавшийся для перевозки контрабанды. Еще с двух обвиняемых взыскано 550 тысяч рублей – стоимость другого автомобиля, задействованного в преступлении.