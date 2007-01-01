Управляющая компания в Людиново незаконно собрала с жильцов 120 тысяч рублей
Как сообщили в прокуратуре региона, ООО «Жилье» нарушило жилищное законодательство.
Установлено, что компания провела текущий ремонт кровли и установку тамбурной двери в подъезде многоквартирного дома без согласования с собственниками. Несмотря на отсутствие решения общего собрания жильцов, расходы на работы были распределены между ними пропорционально долям в собственности.
В результате 14 пенсионеров, проживающих в доме, были вынуждены оплатить услуги, которые управляющая компания не имела права им навязывать.
Общая сумма незаконно взысканных средств составила около 120 тысяч рублей.
Суд постановил, что компания должна вернуть эти деньги.