В Калуге окровавленный мужчина напугал женщину на улице
Она заметила его возле дома с ножевыми ранениями. Одежда уже успела пропитаться кровью.
Но калужанка не растерялась и вызвала медиков и полицию.
Как оказалось, пострадавший пришел в гости к своему знакомому, они вместе выпивали. В какой-то момент мужчины поссорились. Хозяин схватил нож и три раза ударил друга в живот, сообщили 8 мая в полиции.
Врачам удалось спасти пострадавшего, но травмы у него тяжелые.
52-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы по уголовной статье.