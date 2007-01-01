В Калуге окровавленный мужчина напугал женщину на улице

Она заметила его возле дома с ножевыми ранениями. Одежда уже успела пропитаться кровью.

Но калужанка не растерялась и вызвала медиков и полицию.

Как оказалось, пострадавший пришел в гости к своему знакомому, они вместе выпивали. В какой-то момент мужчины поссорились. Хозяин схватил нож и три раза ударил друга в живот, сообщили 8 мая в полиции.

Врачам удалось спасти пострадавшего, но травмы у него тяжелые.

52-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы по уголовной статье.