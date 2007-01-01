Мошенничество с сим-картами раскрыли в Калужской области
Подробности в среду, 7 мая, рассказали в региональном управлении ФСБ.
- Выявлена группа лиц, причастных к функционированию sim-бокс оборудования, используемого для осуществления противоправной деятельности, - прокомментировали в ФСБ. - Установлен администратор семи устройств, использовавшихся для регистрации аккаунтов различных онлайн-сервисов. Телефонные номера, предоставляемые им для продажи виртуальных номеров на интернет-сервисах, фигурировали в 29 фактах мошеннических действий на территории РФ.
Сейчас расследуется уголовное дело о мошенничестве.