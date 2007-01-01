Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Мошенничество с сим-картами раскрыли в Калужской области
Криминал

Мошенничество с сим-картами раскрыли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
07.05, 15:20
0 276
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Подробности в среду, 7 мая, рассказали в региональном управлении ФСБ.

- Выявлена группа лиц, причастных к функционированию sim-бокс оборудования, используемого для осуществления противоправной деятельности, - прокомментировали в ФСБ. - Установлен администратор семи устройств, использовавшихся для регистрации аккаунтов различных онлайн-сервисов. Телефонные номера, предоставляемые им для продажи виртуальных номеров на интернет-сервисах, фигурировали в 29 фактах мошеннических действий на территории РФ.

Сейчас расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InQzcDg3MXp6QXNiNjhvRklGWGxHQXc9PSIsInZhbHVlIjoibytOOEJUVklUK0FCTkF2Zy9OY2IvUDFHa2NIN1VSLzU4Vkh6UFErZ2p1ZWh1VmxPeWRIckV2aENpMXNOeUJ5aEZRdVRWL0VHTnRleUFWVGkxRUxXKzlPdVlac3dTMUtMZG5FZUhHVVArRUVLZWNiVXVySEF2UWlaOGE5SHNHQTN4SVVSRDJVaWRGbTQyd001NytGMDUvTHI3M0NMNDVpTUFUUjlyZGcwdWxKTG9GdllkUEhpcVQ0cUwzVW5RMGg4bGF3WElSZ1BLMHJiL3NRYmptbFpGR0krREh0VWxhU2RjSGc2cHRSbUxtWW1IenhrQTNuRW9ZVENWRWlRdklvWHRzenp0dEYzamJBdUtUelU0NGNtWVZ6UXQ0b3J1aXg5S2duVUo1MENyeTBvSVFjMnppcUlHcTUvUU51UmVZRXBrYXJ2UUpPenUrM0hybWV0U3loQ3VjVVBzenh3U29iQmxMQnJWVVV0RE94blFjbzA4TWJWOGV5L3BYZHpTT3kydnpTblo1TG44VU9uWk5IeDY4SVZKVW9vS2JDWTZqcHZkODFzc1NMQ2RLRUJSUXVDL21pNE1RZnBXakt6cS9EWiIsIm1hYyI6ImQyOGI4YWZmNTlhMzVjMTRmMTBkNjM4MzMwNDFkNzYwOTk2MzRkNzc5ZmMwOGFkMWE3MmUxMmNiYTU0YmRjNTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNrWEkvRDFuUno2c2lzREtSV0M3eXc9PSIsInZhbHVlIjoiQUNPVVVKVlN5UjNqS0pNR2RaYm03aVc3VE5qY2JHdFRidm9EOTNHbmFnZm1mWUNzL0hReGw2NkRPTmpmZU9obDR4bC9rYnVKU3JXSDVYelNVTW5DNzd1WHZGVFp4VTJJUy9QcmI3ZEZENm1TZmlSTC94MnFKU3daMWRqWUkzdGpYTnFiV1RIWnhXRW15cFo4TEtvaXA4OVhvT0tsTnE4a3dzUmkxMjM1SUVBY1VFNXN2b0loRGpCNjI2N0JTTEJSU3J6bGVCbHV3YkNEdTREVmtsSU1YTnpwVHh3cDkvdWZ5bFpKQStyd0tYRkpVZzI1NjF1a2Z6ZStzS3kyVlF1UHVWaCtZelQ2SU1YbmpBbzBqQXNhZVhpcDlvVDUwdFhidHVpcHB1YjlPY3dZekF4aUsvWGxDMjQ5MU1GbGhTSWtCNjRIRyt1cC9ZWDBGYUV1VldWMVZaUkpVYU16Sis0c013WU9iSkd0SnhoOG1wRzg2TlZhWndkZGF2VGtqdEg5b1lqbDZ0Z0dvSUZZTTVYU1luVDFjNzBEUXlMUnYxa0NhbkJ4YXZhQUxmL3ZkOUlYK1Evb1hDNkw1ZzNOV1BjdENSSlZWbGpNQVR4cTVzS2dkUTlRVktiZEpacnphN1pCTlVaeHpIeVhDWTIvL1VkcFkybE01WXd6WHZWVkpMOXpiSzhWZ0QvV1VtZkZ2MWhTclE0VElkUXU3bDdVbTF5azE2N1VPcUhrNjZDUzB6ZlJ2NUllS1pHUEdteFZsTEZuSWRmSFRFb2VvYkpLYkEvSUJvMXFmOVhJTWVZQncvWHZtTGRua0NTbm0rQTl5eXh2NlRPY0tBTkJUanE0blRBSyIsIm1hYyI6IjcyMWM2NzVjNzdmMTU1MDRiNDg1YjZmODZmNDYxZjE4YzIzMGE1OWJlYTE1OGI1NmU2NTZkZDJkYmM1MWY2OGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+