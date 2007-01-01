В Калужской области нашли крупную нарколабораторию
Запрещенные вещества изготавливали в частном доме в Ферзиковском районе.
Задержан 41-летний мужчина, сообщили 6 мая в региональном управлении МВД.
В доме нашли 1,6 килограмма мефедрона. В лаборатории также изъяты колбы, измерительные приборы, тепловая пушка и 26 пластиковых канистр с неизвестной жидкостью, которую отправили на экспертизу.
По версии полиции, мужчина изготавливал наркотики для продажи через закладки.
Калужанину грозит до 20 лет лишения свободы.