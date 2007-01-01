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Криминал

В Калужской области нашли крупную нарколабораторию

Дмитрий Ивьев
06.05, 15:17
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Запрещенные вещества изготавливали в частном доме в Ферзиковском районе.

Задержан 41-летний мужчина, сообщили 6 мая в региональном управлении МВД.

В доме нашли 1,6 килограмма мефедрона. В лаборатории также изъяты колбы, измерительные приборы, тепловая пушка и 26 пластиковых канистр с неизвестной жидкостью, которую отправили на экспертизу.

По версии полиции, мужчина изготавливал наркотики для продажи через закладки.

Калужанину грозит до 20 лет лишения свободы.

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