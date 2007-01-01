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Новость дня Криминал

В Калужской области директор обанкротил завод и сбежал за границу

Дмитрий Ивьев
06.05, 14:51
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Бывшего руководителя ООО «Сфера Фарм» будут судить по двум статьям уголовного кодекса – «Невыплата более двух месяцев заработной платы работникам предприятия» и «Преднамеренное банкротство».

- Следствием собраны доказательства того, что генеральный директор длительное время не выплачивал работникам заработную плату, а также умышленно совершил действия, влекущие неспособность возглавляемого им предприятия в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и приводящие к преднамеренному банкротству, - рассказали 6 мая в Следственном комитете. - В ходе расследования уголовного дела ущерб, причиненный 185 работниками предприятия, был возмещен в полном объеме и их трудовые права на оплату труда восстановлены.

Обвиняемый скрылся от следователей на территории другого государства, пояснили в СК. Его интересы в суде, который будет проходить заочно, будет представлять адвокат.

Имущество бывшего директора арестовано.

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