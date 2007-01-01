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Криминал

В Калужской области майнеры украли электричества на 6 млн рублей

Дарья Джуманова
06.05, 12:17
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Как сообщили в прокуратуре региона, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере».

По данным следствия, неизвестные лица самовольно подключились к сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Калугаэнерго», проведя кабель от ЛЭП к деревянному сараю, где установили оборудование для майнинга криптовалют.

В результате энергокомпании причинен ущерб на сумму свыше 6 миллионов рублей.

Вся техника была изъята.

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