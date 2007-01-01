В Калужской области майнеры украли электричества на 6 млн рублей
Как сообщили в прокуратуре региона, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере».
По данным следствия, неизвестные лица самовольно подключились к сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Калугаэнерго», проведя кабель от ЛЭП к деревянному сараю, где установили оборудование для майнинга криптовалют.
В результате энергокомпании причинен ущерб на сумму свыше 6 миллионов рублей.
Вся техника была изъята.