В Калужской области майнеры украли электричества на 6 млн рублей

Как сообщили в прокуратуре региона, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере».

По данным следствия, неизвестные лица самовольно подключились к сетям ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Калугаэнерго», проведя кабель от ЛЭП к деревянному сараю, где установили оборудование для майнинга криптовалют.

В результате энергокомпании причинен ущерб на сумму свыше 6 миллионов рублей.

Вся техника была изъята.