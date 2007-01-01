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Криминал

В Калужской области 38-летнюю женщину обвиняют в участии в наркогруппировке

Дарья Джуманова
06.05, 12:03
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Как сообщили в прокуратуре региона, уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере» возбудили в отношении жительницы Сухиничского района.

По данным следствия, с сентября 2024 по февраль 2025 года обвиняемая входила в преступную группу и по указанию ее руководителя получала крупные партии наркотиков массой свыше 100 граммов.

Женщина планировала распространять их на территории Калужской области с помощью «закладок».

Теперь ей грозит до 20 лет колонии.

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