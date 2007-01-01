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Новость дня Криминал

В Калужской области директор спортивной школы присвоила 986 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
06.05, 11:56
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По версии следствия, она фиктивно устроила на работу своего знакомого и получала за него зарплату в течение восьми лет – с 2014 по 2022 год.

- Чтобы скрыть фиктивное трудоустройство и хищение денег, обвиняемая подписала официальные документы с ложной информацией о том, что фиктивный работник действительно трудился, - рассказали 6 мая в Следственном комитете.

Женщине грозит до шести лет колонии. На ее имущество наложили арест.

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