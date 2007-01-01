Житель Кирова похитил 645 тысяч рублей при ремонте школы искусств
Как сообщили в прокуратуре Калужской области, 38-летний местный житель обвиняется в мошенничестве в крупном размере.
По данным следствия, в 2022 году гендиректор строительной компании и его сообщник заключили муниципальный контракт на капитальный ремонт Спас-Деменской детской школы искусств.
Во время ремонта они использовали более дешевые материалы и присвоили себе сэкономленные 645 тысяч рублей.
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Уголовное дело в отношении второго фигуранта прекращено из-за его смерти.