Житель Кирова похитил 645 тысяч рублей при ремонте школы искусств

Как сообщили в прокуратуре Калужской области, 38-летний местный житель обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

По данным следствия, в 2022 году гендиректор строительной компании и его сообщник заключили муниципальный контракт на капитальный ремонт Спас-Деменской детской школы искусств.

Во время ремонта они использовали более дешевые материалы и присвоили себе сэкономленные 645 тысяч рублей.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении второго фигуранта прекращено из-за его смерти.