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Криминал

Житель Кирова похитил 645 тысяч рублей при ремонте школы искусств

Дарья Джуманова
06.05, 09:36
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Как сообщили в прокуратуре Калужской области, 38-летний местный житель обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

По данным следствия, в 2022 году гендиректор строительной компании и его сообщник заключили муниципальный контракт на капитальный ремонт Спас-Деменской детской школы искусств.

Во время ремонта они использовали более дешевые материалы и присвоили себе сэкономленные 645 тысяч рублей.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. 

Уголовное дело в отношении второго фигуранта прекращено из-за его смерти. 

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