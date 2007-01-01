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Новость дня Криминал

В Калуге директор фирмы пытался обмануть налоговую на два миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
05.05, 14:27
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В Калуге директор фирмы пытался обмануть налоговую на два миллиона рублей

Теперь на 53-летнего мужчину завели уголовное дело, сообщили 5 мая в управлении МВД по Калужской области.

Калужанин собирался незаконно получить из федерального бюджета возмещение НДС.

В 2023 году он предоставил в налоговую недостоверные данные о покупке компанией металлического сплава, которой в действительности не было.

Жителю Калуги грозит до 10 лет колонии.

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