В Калуге директор фирмы пытался обмануть налоговую на два миллиона рублей
В Калуге директор фирмы пытался обмануть налоговую на два миллиона рублей
Теперь на 53-летнего мужчину завели уголовное дело, сообщили 5 мая в управлении МВД по Калужской области.
Калужанин собирался незаконно получить из федерального бюджета возмещение НДС.
В 2023 году он предоставил в налоговую недостоверные данные о покупке компанией металлического сплава, которой в действительности не было.
Жителю Калуги грозит до 10 лет колонии.