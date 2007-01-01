Тульский строитель обманул калужанку

Женщина из Козельского района стала жертвой мошенника, когда наняла человека для ремонта крыши дома.

Изначально туляк оценил ремонт в 250 тысяч рублей. Но потом узнал, что у женщины есть большая сумма и начал постоянно завышать стоимость ремонта, рассказали 5 мая в калужской полиции.

Приехавший к калужанке в гости знакомый обратил внимание, что работы не стоят названных цен. И посоветовал женщине обратиться в полицию.

Сейчас проводятся экспертизы, сумма ущерба устанавливается.

На 24-летнего строителя завели уголовное дело о мошенничестве.