Тульский строитель обманул калужанку
Женщина из Козельского района стала жертвой мошенника, когда наняла человека для ремонта крыши дома.
Изначально туляк оценил ремонт в 250 тысяч рублей. Но потом узнал, что у женщины есть большая сумма и начал постоянно завышать стоимость ремонта, рассказали 5 мая в калужской полиции.
Приехавший к калужанке в гости знакомый обратил внимание, что работы не стоят названных цен. И посоветовал женщине обратиться в полицию.
Сейчас проводятся экспертизы, сумма ущерба устанавливается.
На 24-летнего строителя завели уголовное дело о мошенничестве.