Афиша Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Калужской области молодой парень снова попался пьяный за рулем мопеда
Криминал

В Калужской области молодой парень снова попался пьяный за рулем мопеда

Дарья Джуманова
05.05, 12:49
1 732
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как сообщили в прокуратуре региона, в отношении 22-летнего жителя Юхновского района завершилось расследование уголовного дела.

По данным следствия, в марте 2024 года юного водителя остановили сотрудники ДПС.

После медицинского освидетельствования у него выявили алкогольное опьянение.

Однако это не первое подобное нарушение: ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде. 

В качестве меры пресечения суд арестовал его мопед.

 По уголовной статье парню грозит до двух лет лишения свободы.

Лента настроения
3 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpFZ0pvNE9ZODdlNkZTb2R0QkNWenc9PSIsInZhbHVlIjoiMVA1VzQzRFVJYWZTcXdmcTA2dURxZGd6NXcrenRma2xtbTM3ZTdLbEEvN3hwc0VQTGMwYzd5NTFCbmdrWWlNZEpabXlNTzFlc1lqdFMxZjNvUXFGSGF0ZnVGY1hjUmoyVnQydCtDWXFXYS84ZktJU1BtS0JJbGY3K3B0QzBEL25xVThHODBTNXZ2ZjhSVmYrbXgxS2toN2NxSThlRHNQZldvM0RneW5MWVFGbXhaYkljR2VZdzBMRjZBNDR2amdraU1lWEQ0bDcrTE1TRzNYOWZtOFdEbDJBWEtUOEFpbFlMN0NOdGxDNnlTczI3REk3aUZKbU9JcGN5d3BIUVA0a2JnY2lYbUxkeTBIcW1iRE9udDNWZUNEZ1RMNDJoU0NvcGlFR2ZpZXRkNkdiTEM4WE1JWFFLQXFxbmEyQVBqVC8rUkhRK3RiODh2OGJIbitoN0RYZDdESUNvdCt6ckYya0d1UWJDbkNWZ0Jyc245ZWR5WTV2RWpkaW1sU0w0eVRqWVNtNUU2U3d5bWZaRTIxdzdmeHl4bkVCU3AyUkYvUVU3Ukpxd2xLMytvQUhNbEdpdUNmQWp3dUY4bXBJeCt1WiIsIm1hYyI6IjRlZTgxYmE4NWY0NzcwZjcxNDFkOGM5ZjFmZmIzOGNlZWRkYjAwYjI2YjBhYjhjYzJhYmUyZTM1MmM3N2M1ZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkYvYW9QWlUxcTFUQWxxTjdyWW9lbEE9PSIsInZhbHVlIjoiK1dvMGZxU1hiQVI5RGJVa0g4NTVkUmRpc2R4Y0VrKzV3V0cyVnVvcW1aSlFpeFcyUGc4bUhuNjRGOFpSSkpVT1g5OHVvVWZSUUY1ZThMeUFRb0tyZ1UwTGxwTklIQWN6bUk3QW0rTWw5bk9Kai9wVjE3T2dBYXRIcnhFTkhWakdNSTI5alZPdm04M0FVcUk0dzR1V2s4QTBDb0xMeTJhVWtibFVVNnFXOHBROGd5VWZERGFpaW8xcmZ4aCsxNkRxbHl3cU9CQ0dRRTNHUmFIS0xYbGlOTTNyY0xkTmF6cTZBM1dFdSt4ODdqL2JZbVJTb0k3TFR6WXpjdHRpOU54d25xeEk4ODRjaDNpY3NHcHdFUUxpcTY4OGhTMlBIczdKckhTTUxVN2dBOEt0Y2RhSVM0M21sOWZxMEpDOGhzcjdoMjAvejNSWFZJYW1VSmkvdXJLYWxuVnlLNnRuOTJOZkZNRTd2dThjQ1JmM25XWmNsTXZZeWpkaFJDQWRxbmM3SWV6eUpCb2I4cG5jd05TQnZ0LzJCZEx4djUvUkpycWwrZ2c4d1dQVkFIL2dodnJFYTlBcE1Jb2gxczA4aXozZW5PK1FCRjRoaldBcm1lWkJqenlpWkpPMmdIYUtQOEtOQkJoekRoZGZxZlFKS0k1Q056WXNrNFpFd3ptMTlZLzF6MllvTElsdUtVekxYSjNHL0RoL1IzMlk3aXVlSDFZeHM1WVRsZEJGN3NRdjN3TENSeW1FMzBtRHNMakpTd2J2cVZVeVhqSEZnUXkzMkZmd0RyblFzRWUzT2JaLzdYOHJNSWphUmthdFY5V1BqL2twbGN0QTFQWEZKQnFuenliKyIsIm1hYyI6ImUwN2E5MjhkMGY4NTExNzc0ZmRkOGFlODEwMTBlNjhlODkxYmU5MmNjOTY3MGUwM2NhYjcwYmE1YTkwYjc1ZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+