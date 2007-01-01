В Калужской области молодой парень снова попался пьяный за рулем мопеда
Как сообщили в прокуратуре региона, в отношении 22-летнего жителя Юхновского района завершилось расследование уголовного дела.
По данным следствия, в марте 2024 года юного водителя остановили сотрудники ДПС.
После медицинского освидетельствования у него выявили алкогольное опьянение.
Однако это не первое подобное нарушение: ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде.
В качестве меры пресечения суд арестовал его мопед.
По уголовной статье парню грозит до двух лет лишения свободы.