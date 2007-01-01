В Калужской области молодой парень снова попался пьяный за рулем мопеда

Как сообщили в прокуратуре региона, в отношении 22-летнего жителя Юхновского района завершилось расследование уголовного дела.

По данным следствия, в марте 2024 года юного водителя остановили сотрудники ДПС.

После медицинского освидетельствования у него выявили алкогольное опьянение.

Однако это не первое подобное нарушение: ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде.

В качестве меры пресечения суд арестовал его мопед.

По уголовной статье парню грозит до двух лет лишения свободы.