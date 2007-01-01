Житель Калужской области ударил знакомого ножом в живот
Прокуратура Ульяновского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя.
Мужчина обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Напомним, инцидент произошел 15 марта.
По версии следствия, обвиняемый поссорился с 46-летним знакомым и ударил его ножом в живот. Пострадавший получил тяжелые травмы.
За данное преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.