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Криминал

Житель Калужской области ударил знакомого ножом в живот

Дарья Джуманова
05.05, 12:24
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Прокуратура Ульяновского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя.

Мужчина обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Напомним, инцидент произошел 15 марта.

По версии следствия, обвиняемый поссорился с 46-летним знакомым и ударил его ножом в живот. Пострадавший получил тяжелые травмы.

За данное преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

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