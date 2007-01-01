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Криминал

700 тысяч за спасение дочери: в Калужской области разоблачили мошенническую схему

Дарья Джуманова
05.05, 12:12
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Как сообщили в прокуратуре региона, 21-летний молодой человек обвиняется в мошенничестве в составе организованной группы.

По данным следствия, в мае 2024 года злоумышленники позвонили пожилой женщине, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили ложную информацию о том, что её дочь совершила ДТП, за которое ей грозит уголовная ответственность.

Часть денег он оставил себе, а остальное передал сообщникам. 

За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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