700 тысяч за спасение дочери: в Калужской области разоблачили мошенническую схему

Как сообщили в прокуратуре региона, 21-летний молодой человек обвиняется в мошенничестве в составе организованной группы.

По данным следствия, в мае 2024 года злоумышленники позвонили пожилой женщине, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили ложную информацию о том, что её дочь совершила ДТП, за которое ей грозит уголовная ответственность.

Часть денег он оставил себе, а остальное передал сообщникам.

За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.