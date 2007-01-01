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Криминал

В Калужской области задержан подозреваемый в убийстве мужчины в машине

Дмитрий Ивьев
30.04, 22:06
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Фото: СК по Калужской области.
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Преступление 30 апреля произошло в деревне Леонов Починок Кировского района.

- Подозреваемый и его знакомый распивали спиртные напитки в автомобиле, на котором прибыли к одному из домов, - рассказали в управлении Следственного комитета по Калужской области. - В автомобиле между мужчинами произошел конфликт, один из них нанёс второму ножевое ранение в бедро. Пострадавший скончался на месте.

Подозреваемого задержали.

По уголовной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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