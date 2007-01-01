Жителя Калужской области убили в машине
Преступление произошло в среду, 30 апреля, в деревне Леонов Починок Кировского района, сообщили в прокуратуре.
Погиб 41-летний мужчина.
- Предварительно установлено, что сегодня в вечернее время двое знакомых распивали спиртные напитки в автомашине в деревне Леонов Починок Кировского района, - прокомментировали в прокуратуре. - В ходе произошедшей между ними ссоры мужчина нанес один удар ножом в ногу другого.
От полученных повреждений потерпевший скончался до приезда скорой помощи.