Подросток из Калужской области получил 6,5 лет колонии за поджог на железной дороге

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, 17-летнего жителя Людиново признали виновным в диверсии.

По данным следствия, в июне 2024 года подросток после общения в мессенджере с неизвестным, активно поддерживающим вооруженные силы Украины, согласился на поступившее ему предложение сжечь батарейный шкаф с аппаратурой, управляющей движением поездов.

Юноша выполнил задание — поджёг объект, снял это на видео и отправил запись заказчику.

Однако денег так и не получил.

Кроме этого, парень ранее угнал мопед и мотоцикл в Людиново, покатался и бросил их на улице.

В итоге суд приговорил его к 6 годам и 6 месяцам воспитательной колонии и штрафу в 46 тысяч рублей.